Чемпіонат Франції, 36 тур

Лілль – Марсель – 2:1

Голи: Девід, 48 (пен), Бамба, 73 – Клос, 28

Руслан Маліновський вже більше трьох місяців не відзначався результативними діями. Попри це, Ігор Тудор довірив хавбеку збірної України місце у стартовому складі Марселя на матч проти Лілля. Руслан сформував атакувальне тріо з Ундером та Алексісом.

Напередодні провансальці після поразки Монако від Ліона гарантували собі місце в топ-3 і путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Однак Марселю ще є за що боротися – шанси на друге місце і пряму путівку в груповий турнір ЛС зберігаються. Щодо Лілля, то команда Пауло Фонсеки посідала 5 місце, яка дає право на участь у Лізі конференцій. У старті "догів" вийшов Ісмаїлі – ще один екс-представник Шахтаря.

Старт гри на П'єр Моруа пройшов без гострих моментів. Ще й тривала пауза виникла після удару Бамба ногою в обличчя Жіго – без картки, але й без травми. Здавалося. За кілька хвилин захисник Марселя таки залишив поле. Своя втрата була і в Лілля – Ісмаїлі не зміг продовжити гру.

А от моментів як не було, так і не з'явилося – повна відсутність гостроти у перші 25 хвилин. Не виділявся ніхто – це стосується і Маліновського, єдину спробу удару якого успішно заблокували. Але на 28-й хвилині саме українець став співавтором гола. Руслан вступив у боротьбу в центрі поля, перехопив м'яч, отримав пас від партнера і розкішно покотив на Клоса. Жонатан вийшов віч-на-віч і переграв Шевальє. Перший асист українця у складі Марселя та Лізі 1 загалом!

Маліновський віддав дебютний асист у Марселі – відео розкішного виконання від українця

Гол абсолютно не вплинув на перебіг подальших подій. По суті, на цьому перший тайм можна було закривати, хіба що Клос змарнував класний шанс оформити дубль. Єдина атака, у якій Маліновський показав клас, принесла гостям успіх. У Лілля не було ні-чо-го.

Все змінилося у другому таймі – команда Фонсеки заграла зовсім по-іншому. Вже на 47-й "доги" заробили пенальті після жахливої гри Мбемба і Каборе в обороні. Пау Лопес, виправляючи помилку партнерів, змушений був фолити – пенальті, які іспанський кіпер брати традиційно не вміє. Джонатан Девід це підтвердив, впевнено реалізувавши свій шанс – 1:1.

Маліновський знову взяв участь в атаці, яка могла завершитися голом. Руслан віддав класний проникний пас у штрафний, але Ундер пробив точно в кіпера. Але незабаром Марсель знову святкував забитий гол. Відбір, швидка атака, розкішний пас Клоса на хід Санчесу, який розібрався з кіпером і пробив у ближній. 1:2? Ні. VAR побачив офсайд у чилійця.

Фонсека зробив ще одну вимушену заміну – Андре Гомеш не зміг продовжити гру. натомість Тудор пішов ва-банк, провівши зворотню заміну. Замість Каборе вийшов Вітінья, але все пішло не за планом Марселя. Забив Лілль – Бамба головою з меж воротарського вивів "догів" уперед. Помилка провансальців у центрі поля стала фатальною.

Наприкінці гри Санчес влетів у Шевальє, вдаривши ногою кіпера Лілля. Виглядало моторошно, але обійшлося. Воротар "догів" дограв матч, який так і завершився вольовою перемогою команди Паулу Фонсеки.

2:1 – перший асист Маліновського у Франції (7.3 від Sofa Score – найкращий бал у Марселі) не допоміг команді бодай не програти. Марсель ризикує відпустити Ланс у боротьбі за друге місце і пряму путівку в ЛЧ. Якщо Ланс обіграє Лор'ян, то відірветься від Маліновського і Ко на 5 очок за 2 тури до фінішу. Лілль набрав 63 пункти і гарантовано завершить тур на 5-й позиції. Команда Фонсеки наблизилася до Монако на відстань двох очок.