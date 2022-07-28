Перший для українських клубів раунд єврокубків у сезоні 2022/23 не минув, на жаль, без втрат. Ворскла 4 рази поспіль не може подолати хоча б стартовий етап кваліфікації. Усе починалося зі словацької Жиліни. Далі була хорватська Локомотіва, фінський КуПС та ось шведський АІК. Хоч бери і повертай Миколу Павлова – єдиного, хто вивів "зелено-білих" через сито незліченних кваліфай-раундів до основної сітки єврокубка. Перед продовженням серії зі колективами Півночі Європи полтавський клуб зумів продертися до групового турніру Ліги Європи напряму завдяки бронзі в УПЛ. Якщо Скрипник і надалі розвиватиме цей проект у правильному напрямку, можна буде повторити.

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А поки констатуємо, що Ворскла принесла Україні лише 0,2 залікового бала. Адже її перемога у першій грі кваліфікації Ліги конференцій дала 1 пункт, який ділиться на 5 учасників єврокубків від УПЛ. Сумний факт, але з топ-30 країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА лише ми втрачаємо представника. Завдяки зусиллям Динамо в овертаймі битви проти Фенербахче (жодної поразки від "канарок" за 6 єврокубкових матчів!) вдалося загалом нашкребти 1,3 очка. З них в активі суто киян – 0,3, а найбільше заробив Шахтар за пряме потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів. Наразі тріумфатор першості України ще отримує такі почесті.

Київ тепер уже точно гратиме восени в єврокубках. Якщо не вдасться здолати Штурм у 3 кваліфай-раунді ЛЧ 2022/23 чи подолати стадію плей-офф, команда Луческу отримає путівку до групового етапу Ліги Європи. У разі перемоги над австрійським віце-чемпіоном Динамо, радше за все, чекає португальська Бенфіка чи шотландський Глазго Рейнджерс. Ці дві команди, яким ще потрібно здолати спротив данського Мітьюлланда та бельгійського Уніона відповідно, мають отримати статус сіяних завдяки кращому клубному рейтингові. Водночас кияни разом з переможцем пари ПСВ – Монако опиняться в когорті несіяних при жеребкуванні стадії плей-офф Ліги чемпіонів, яка відбудеться уже у вівторок, 2 серпня, о 13:00 за Києвом.

Для того, щоб мати шанси напряму делегувати чемпіона України у груповий турнір ЛЧ 2024/25, за підсумками поточного сезону потрібно посісти принаймні 10 місце (за деяких обставин і 11 позиція гарантує пряму путівку) в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Конкуренти, як зверху так і знизу, наразі відстають за графіком. І Бельгія, і Сербія (10-11 місця), і Норвегія зі Швейцарією та Чехію набрали менше очок у поточному єврокубковому сезоні, ніж наші представники. Формально більше отримала Росія, але її понад 4 бали не мають нічого спільного з ігровими успіхами, адже жодна команда з країни-вбивці не може виступати навіть у Лізі конференцій.

Це лише дивний подарунок від УЄФА, який не зрозуміли навіть сторонні експерти в Європі. Вийшло дуже хитро. Якби Росію не відсторонили від цивілізованих клубних змагань, вона б опустилася на 17 місце, а Україна не втратила би 12 рядок. З іншого боку нам би могли не дістатися гарантовані 4 бонусні очки (0,8 до заліку) за потрапляння Шахтаря до групового етапу ЛЧ, адже "гірникам" довелося б проходити кваліфікацію. Хоча, якщо згадати досвід минулих років, дискваліфіковані англійці та югослави взагалі отримували повний 0 у таблиці коефіцієнтів, а тут така небачена щедрість.

Та й це не проблема – наздогнати росіян зможемо уже найближчим часом. Якщо стабільно перемагати у кваліфікації, це станеться ще до осені. Додамо, що в наступному сезоні чемпіон України вже неодмінно змушений буде починати боротьбу за груповий турнір Ліги чемпіонів із 3 раунду кваліфікації, а віце-чемпіон – з другого, повторюючи шлях київського Динамо, яке повинне проходити одразу трьох суперників задля здобуття омріяної путівки та великого фінансового бонусу.

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