"Львів – це команда з кількома легіонерами хорошої якості. Вони повернулися з оренди, у них є свої амбіції і плани на сезон. Команда нам по зубах, ми можемо грати з ними на рівні або навіть краще.

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Тільки гра покаже, хто як провів збори, і підготувався до поєдинку. Хоча ми розуміємо, що після нього ні ми, ні вони не будемо опускати руки. Ще 13 матчів, тому кожна гра буде ключовою", – наводить слова Кобіна телеканал Футбол.

Нагадаємо, матч Минай – Львів відкриватиме програму 14-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 13 лютого, початок о 14:00.

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