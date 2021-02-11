"Львов – это команда с несколькими легионерами хорошего качества. Они вернулись из аренды, у них есть свои амбиции и планы на сезон. Команда нам по зубам, мы можем играть с ними на уровне или даже лучше.

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Только игра покажет, кто как провел сборы, и подготовился к поединку. Хотя мы понимаем, что после него ни мы, ни они не будем опускать руки. Еще 13 матчей, поэтому каждая игра будет ключевой", – приводит слова Кобина телеканал Футбол.

Напомним, матч Минай - Львов будет открывать программу 14-го тура УПЛ. Поединок запланирован на 13 февраля, начало в 14:00.

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