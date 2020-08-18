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Кобін повідомив про завершення кар'єри Кополовця

20:10 - Читать на русском
Кобін повідомив про завершення кар'єри Кополовця
Михайло Кополовець / Сайт Миная

Головний тренер Миная Василь Кобін розповів про кадрові зміни, які торкнулися і граючого спортивного директора клубу Михайла Кополовця.

"Завершили кар'єру наші ветерани – Владислав Микуляк і Михайло Кополовець, який тепер повністю зосередиться на посаді спортивного директора.

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Переуклали контракти з лідерами. З тим же, наприклад, Андрієм Ткачуком, автором золотого гола в ворота Волині. По новачках працюємо, але поки їх в розташуванні клубу немає", – заявив Кобін в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Кополовець виступав за такі клуби, як Закарпаття, Карпати, Говерла, Белшина і Айнхайт. Контракт з Минаєм підписав у 2017 році, коли клуб ще не мав професіонального статусу. Кополовець встиг провести 32 матчі за закарпатців, забив 3 м'ячі. Минай виграв минулий розіграш Першої ліги і здобув путівку в УПЛ.

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Теги
Минай Минай Василь Василь Кобін Михайло Михайло Кополовець Владислав Владислав Микуляк
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