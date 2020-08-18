Кобін повідомив про завершення кар'єри Кополовця

Головний тренер Миная Василь Кобін розповів про кадрові зміни, які торкнулися і граючого спортивного директора клубу Михайла Кополовця.

"Завершили кар'єру наші ветерани – Владислав Микуляк і Михайло Кополовець, який тепер повністю зосередиться на посаді спортивного директора.

Кополовець розсекретив рецепт успіху Миная, пригадавши свою культову фразу

Переуклали контракти з лідерами. З тим же, наприклад, Андрієм Ткачуком, автором золотого гола в ворота Волині. По новачках працюємо, але поки їх в розташуванні клубу немає", – заявив Кобін в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Кополовець виступав за такі клуби, як Закарпаття, Карпати, Говерла, Белшина і Айнхайт. Контракт з Минаєм підписав у 2017 році, коли клуб ще не мав професіонального статусу. Кополовець встиг провести 32 матчі за закарпатців, забив 3 м'ячі. Минай виграв минулий розіграш Першої ліги і здобув путівку в УПЛ.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця