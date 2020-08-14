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Кополовець розсекретив рецепт успіху Миная, пригадавши свою культову фразу

17:22 - Читать на русском
Кополовець розсекретив рецепт успіху Миная, пригадавши свою культову фразу
Минай святкує вихід в УПЛ / ФК Минай

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець назвав головного винуватця виходу закарпатців в УПЛ.

"Такий величезний регіон знову в еліті футболу. Заслужено. Ніхто не очікував, але так, це правда. Ми перед кожною грою ходимо до церкви, ви правильно подумали. І бог допомагає нам.

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Це наша мрія, хоча ми її не сильно анонсували. Не лише моя мрія, а й усіх футболістів. Це безпрецедентний випадок – ми ні в одній лізі не затрималися на 2 роки. Ми рік грали на район, рік – на область, рік – в любителях, рік – у Другій лізі і рік – у Першій. А зараз – УПЛ. Я нічого не... Може, Ліга Європи?" – сказав Кополовець у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, в останньому турі Першої ліги Минай здобув вольову перемогу над ще одним претендентом на підвищення у класі – Волинню – і став переможцем турніру. Луцька команда, натомість, не потрапила до УПЛ, посівши п'яту сходинку турнірної таблиці.

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Перша ліга Минай Минай Михайло Михайло Кополовець УПЛ
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