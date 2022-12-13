– Багато хто до старту ЧС-2022 плювався від Олів'є Жиру, що він старий, не забиває. Зламався Бензема, вийшов Жиру, показує себе прекрасно. У тебе був віковий нападник у Минаї – Артем Мілевський. Чому ви його не "воскресили"?

– Дуже багато запитань. Ставлення самого до себе. Якщо ми дивимося на 36-річного Жиру, де він грає? У Мілані. Грає і забиває у Мілані. Він грав у Челсі. Людина за собою стежить, людина в себе вкладає, він підтягнутий, агресивний і хоче досягти хороших результатів.

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Впевнений, що в нього була мета – побити рекорд Анрі, тому мотивація була на дуже високому рівні. Я завершив з футболом у 33 роки, бо в мене не було мотивації. Чесно сказав собі, що мені футбол вже не цікавий.

Просто ставити невмотивовану людину в склад – я як тренер не міг. Якщо є вмотивовані молодий і досвідчений футболісти, то, звісно, я поставлю досвідченого, але якщо він вмотивований. Якщо ж ні – краще поставлю молодого, який хоче. У нього може бути гірша майстерність, але мотивація тут відіграє ключову роль, – розповів Кобін в ефірі Sportarena.

Нагадаємо, Минай став останнім клубом у кар'єрі Мілевського. Після 10-ти матчів у футболці закарпатців екс-форвард збірної України завершив кар'єру у віці 36 років.

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