– Многие до старта ЧМ-2022 плевались от Оливье Жиру, что он старый, не забивает. Сломался Бензема, вышел Жиру, показывает себя прекрасно. У тебя был возрастной нападающий в Минае – Артем Милевский. Почему вы его не "воскресили"?

– Очень много вопросов. Отношение к себе. Если мы смотрим на 36-летнего Жиру, где он играет? В Милане. Играет и забивает в Милане. Он играл в Челси. Человек за собой следит, человек в себя вкладывает, он подтянут, агрессивен и хочет добиться хороших результатов.

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Уверен, что у него была цель – побить рекорд Анри, поэтому мотивация была на очень высоком уровне. Я завершил с футболом в 33 года, потому что у меня не было мотивации. Честно сказал себе, что мне футбол уже не интересен.

Просто ставить немотивированного человека в состав – я как тренер не мог. Если есть мотивированные молодой и опытный футболисты, то, конечно, я поставлю опытного, но если он мотивирован. Если же нет – лучше поставлю молодого, который хочет. У него может быть худшее мастерство, но мотивация здесь играет ключевую роль, – рассказал Кобин в эфире Sportarena.

Напомним, Минай стал последним клубом в карьере Милевского. После 10-ти матчей в футболке закарпатцев экс-форвард сборной Украины завершил карьеру в возрасте 36 лет.

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