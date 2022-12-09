Жиру відзначився у воротах Польщі в рамках 1/8 фіналу ЧС-2022. Цей гол став 52-м для нього в збірній Франції та дозволив побити рекорд Тьєррі Анрі.

Жиру – про перевершення рекорду Анрі: "Збулась моя дитяча мрія"

Олів'є став найкращим бомбардиром в історії збірної. Партнери привітали його особливою футболкою з номером 52 і оваціями з затяжними оплесками.

Жиру виступає за збірну з 2011 року. Для рекорду йому знадобилося 117 матчів. Форвард виграв з Францією чемпіонат світу-2018.