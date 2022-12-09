Мбаппе і Ко гучними оваціями привітали Жиру з рекордом у збірній Франції
12:08 - Читать на русском
Форвард збірної Франції Олів'є Жиру отримав вітання від партнерів за встановлення рекорду.
Жиру відзначився у воротах Польщі в рамках 1/8 фіналу ЧС-2022. Цей гол став 52-м для нього в збірній Франції та дозволив побити рекорд Тьєррі Анрі.
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Олів'є став найкращим бомбардиром в історії збірної. Партнери привітали його особливою футболкою з номером 52 і оваціями з затяжними оплесками.
Жиру виступає за збірну з 2011 року. Для рекорду йому знадобилося 117 матчів. Форвард виграв з Францією чемпіонат світу-2018.
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