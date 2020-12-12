Ворскла не змогла здолати Минай на власному полі – 1:1. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Минай шокував Ворсклу на 15 хвилині – це Нурієв розібрався зі захисниками та пробив кіпера. Полтавці побігли відігруватись і забили двічі, але суддя обидва взяття воріт скасував після перегляду VAR через офсайд. У другій 45-хвилинці підопічні Максимова все ж зрівняли рахунок зусиллями свіжого Кравчука.

Ворскла розписала нічию з Минаєм у матчі з двома скасованими голами полтавців

Бойові 1:1 – Ворскла набрала 20 очок і йде четвертою. Хоча полтавці зрівнялись із Десною, однак чернігівці випереджають за додатковими показниками. Минай з 10 пунктами залишився одинадцятим.