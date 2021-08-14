"Поки я бачу тільки один негативний момент. Минулої середи Минай проводив перенесений матч з Динамо, а вже в суботу нам доведеться зіграти з Зорею. Дуже мало часу на відновлення, а шлях з Києва до Запоріжжя, де Зоря проводить домашні поєдинки – не близький. Поки що ці перенесення поєдинків нас буквально переслідують, і це негативно позначається на підготовчому процесі.

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Попри поразку в Києві, я залишився задоволений підопічними. На жаль, не обійшлося без двох-трьох прикрих помилок в обороні, а Динамо не та команда, яка їх прощає. Хоча щодо самовіддачі хлопців, їх бажанню продемонструвати свої найкращі якості, у мене претензій немає.

Давайте без конкретики про рівень підготовки Миная до нового сезону. Адже тривалий час не було відомо, в якій лізі виступатиме команда, і це позначилося передусім на селекційній роботі. Адже одна справа – еліта і зовсім інша – Перша ліга. Коли Олімпік відмовився від виступу в УПЛ, то довелося терміново піднімати планку і шукати якісніше поповнення. Тому, звичайно, ми ще не готові на всі 100 відсотків, тим більше, що на тренувальні збори у нас було менше часу", – цитує Кобіна Команда 1.

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