"Пока я вижу только один негативный момент. В прошлую среду Минай проводил перенесенный матч с Динамо, а уже в субботу нам предстоит сыграть с Зарей. Очень мало времени на восстановление, а путь из Киева в Запорожье, где Заря проводит домашние поединки – не близкий. Пока эти переносы поединков нас буквально преследуют, и это негативно сказывается на подготовительном процессе.

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Несмотря на поражение в Киеве, я остался доволен подопечными. К сожалению, не обошлось без двух-трех досадных ошибок в обороне, а Динамо не та команда, которая их прощает. Хотя по самоотдаче ребят, их желанию продемонстрировать свои лучшие качества, у меня претензий нет.

Давайте без конкретики об уровне подготовки Миная к новому сезону. Ведь долгое время не было известно, в какой лиге будет выступать команда, и это сказалось прежде всего на селекционной работе. Ведь одно дело – элита, и совсем другое – Первая лига. Когда Олимпик отказался от выступления в УПЛ, то пришлось срочно поднимать планку и искать качественнее пополнение. Поэтому, конечно, мы еще не готовы на все 100 процентов, тем более, что на тренировочные сборы у нас было меньше времени", – цитирует Кобина Команда 1.

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