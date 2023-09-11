Воротар збірної Італії Джіджі Доннарумма продемонстрував непереконливу гру в матчі з Північною Македонією і може позбутися місця в стартовому складі на гру з Україною.

Італія втратила перемогу над Північною Македонією у виїзному матчі відбору до Євро-2024 (1:1), пропустивши гол від Енеса Барді на останніх хвилинах – суперник забив прямим ударом зі штрафного. Італійські вболівальники звинуватили в цьому пропущеному м'ячі воротаря ПСЖ Джіджі Доннарумму. Як інформує Gazzetta dello Sport, на їхню думку, голкіпер неправильно вибудував стінку і пізно зреагував на удар.

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Повідомляється, що непереконлива гра Доннарумми може змусити головного тренера "Скуадри адзурри" Лучано Спаллетті зробити рокіровку на воротарській позиції. Доннарумма може опинитися в запасі, і в такому разі місце у воротах на матч з Україною займе воротар Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо. Останній перебуває у чудовій формі.

Ще одним аргументом проти Доннарумми може стати його конфлікт із міланською публікою. Коли Джіджі у складі збірної виступає на Сан-Сіро, вболівальники Мілана його освистують, бо вважають його зрадником.

Матч Італія – Україна в рамках 6 туру відбору до Євро-2024 відбудеться у вівторок, 12 вересня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

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