Вратарь сборной Италии Джиджи Доннарумма продемонстрировал неубедительную игру в матче с Северной Македонией и может лишиться места в стартовом составе на игру с Украиной.

Италия упустила победу над Северной Македонией в выездном матче отбора к Евро-2024 (1:1), пропустив гол от Энеса Барди на последних минутах – соперник забил прямым ударом со штрафного. Итальянские болельщики обвинили в этом пропущенном мяче вратаря ПСЖ Джиджи Доннарумму. Как информирует Gazzetta dello Sport, по их мнению, голкипер неправильно выстроил стенку и поздно среагировал на удар.

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Сообщается, что неубедительная игра Доннаруммы может вынудить главного тренера "Скуадры адзурры" Лучано Спаллетти произвести рокировку на вратарской позиции. Доннарумма может оказаться в запасе, и в таком случае место в воротах на матч с Украиной займёт вратарь Тоттенхэма Гульермо Викарио. Последний находится в великолепной форме.

Еще одним аргументом против Доннаруммы может стать его конфликт с миланской публикой. Когда Джиджи в составе сборной выступает на Сан-Сиро, болельщики Милана его освистывают, так как считают его предателем.

Матч Италия – Украина в рамках 6 тура отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12 сентября в Милане на стадионе Сан-Сиро.

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