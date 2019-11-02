Ньюкасл принижує Вест Хем в АПЛ – Ярмоленко найгірший на полі, шокуючі провали

Вест Хем приймає Ньюкасл в 11-му турі АПЛ 2019/20. Андрій Ярмоленко вийшов з перших хвилин. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Ньюкасл на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Ярмоленка набрала лише 2 очки за останні 4 тури і не мала куди відступати. "Сороки" досі свої єдині 3 очки на виїзді здобули саме в Лондоні, ще в серпні несподівано обігравши Тоттенхем 1:0. Команди до звітної зустрічі розділяли 4 бали. "Молоти" посідали 10-е місце, а Ньюкасл перебував на межі зони вильоту. У минулому сезоні АПЛ дві сухі перемоги здобув Вест Хем. Зате перед тим уже "сороки" виграли обидва поєдинки сезону.

Вест Хем – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу – Ярмоленко в основі

Команда Брюса активніше розпочала. Намагалися "сороки" навантажувати фланг Ярмоленка, але Андрій непогано діяв у боротьбі та на підбираннях. Дуже нервово розпочали "молоти" загалом, а 30-річний вінгер збірної України встиг двічі втратити м'яч за перші 7 хвилин. Вальбуена рикошетом від плеча Кларка завдав першого удару Вест Хема на 11-й хвилині. Не дуже влучно, хоч і з меж воротарського. І знову Снодграс подав кутовий, а Вальбуена намагався замкнути метрів з 8-и – з таким же успіхом. Ньюкасл легко вийшов уперед. Кіран Кларк замкнув скидання Жоелінгтона після штрафного – красива повітряна комбінація.

На 22-й хвилині Ньюкасл вперше в сезоні АПЛ забив 2 голи за матч. Федеріко Фернандес ідеально переправив м'яч через Роберто після закидання у штрафний на межі офсайду. Тут же Сен-Максімен вибігав на одного воротаря Вест Хема, але програв дуель. Шокуючі провали "молотів" у всіх лініях. Ярмоленко більше користі приносить при обороні, ніж в атаці, де переважно зміщується від чужих воріт ближче до своїх і діє дуже розгублено в перші 35 хвилин. Черговий фантастичний момент у Сен-Максімена, який на швидкості знищує "молотів", мов слимаків. Роберто дивом двічі поспіль парирує, а удар Шелві прийняла на себе поперечина.

Вест Хем вперше влучив у ворота на 41-й. Аллє використав закидання з глибини і пробив через себе прямо в голкіпера. Вальбуена після подачі Снодграса в компенсований час розстрілював Дубравку, однак воротар ефектно потягнув з-під поперечини. Ньюкасл просто принижував лондонців у першій половині: 4:0 за стовідсотковими моментами, 6:2 за точними ударами. Ярмоленко завершив тайм з найгіршим балом серед гравців обох команд (5,65 від Whoscored і 6,1 від Sofascore) - 7 втрат, програна боротьба, повна відсутність креативу.