Клубний чемпіонат світу: Фламенго впевнено переграв Аль-Хіляль і чекає на Ліверпуль у фіналі

Бразильський Фламенго здолав аравійський Аль-Хіляль у першому півфіналі ЧС-2019 серед клубів.

Клубний чемпіонат світу-2019, 1/2 фіналу

Фламенго – Аль-Хіляль – 3:1

Голи: Де Арраскаета, 49, Енріке, 78, Аль-Булайхі, 82 (автогол) – Аль-Давсарі, 18

Вилучення: Каррільйо, 83 (АХ)

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Хоч бразильський гранд вважався фаворитом, та рахунок відкрили азіати. На 18-й хвилині Аль-Бурайк прострілив із правого флангу, а Салем Аль-Давсарі пробив з льоту й завдяки рикошету переграв Алвеша. Фламенго зумів відігратися на старті другої половини гри. Це Енріке з меж штрафного майданчика відкинув на абсолютно вільного Джорджіана Де Арраскаету, а той спокійно пробив кіпера.

Перемогу ж "мушкетери" вирвали під завісу поєдинку. Спочатку Бруну Енріке класним ударом головою замкнув подачу ветерана Рафіньї з правого флангу. А на 82-й хвилині провалився Аль-Булайхі, який недолуго перервав передачу з краю штрафного, забивши у власні ворота з кількох метрів.

Отже, Фламенго зіграє у фіналі Клубного ЧС-2019. Суперник бразильців визначиться у матчі Монтеррей – Ліверпуль, що відбудеться у середу, 18 грудня.

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