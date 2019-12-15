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Ліверпуль полетів на клубний чемпіонат світу – у заявці 20 футболістів

11:52 450 Читать на русском
Ліверпуль полетів на клубний чемпіонат світу – у заявці 20 футболістів
Заявка Ліверпуля на чемпіонат світу / LFC

Мерсисайдці направляються в Катар для участі в клубному чемпіонаті світу-2019 на правах найкращої команди Європи.

Ліверпуль сформував заявку на FIFA Club World Cup з 20 футболістів: Аліссон, ван Дейк, Вейналдум, Мілнер, Кейта, Фірміно, Мане, Салах, Гомес, Адріан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Лонерган, Шакірі, Робертсон, Оріджі, Джонс, Александер-Арнольд, Вільямс.

Через травму в матчі з Зальцбургом випав зі складу Деян Ловрен. З попередньої заявки Юрген Клопп також відчепив Раяна Брюстера та Харві Елліотта.

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Ліверпуль автоматично потрапив у півфінал клубного чемпіонату світу як переможець Ліги чемпіонів УЄФА. 18 грудня "червоні" зустрінуться з тріумфатором Ліги чемпіонів КОНКАКАФ – мексиканським Монтерреєм.

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