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Клубний чемпіонат світу-2019: Хаві на чолі Аль-Садда здолав Єнген Спорт та пройшов у наступний етап турніру

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Клубний чемпіонат світу-2019: Хаві на чолі Аль-Садда здолав Єнген Спорт та пройшов у наступний етап турніру
Аль-Садд – Єнген Спорт / Фото Qatar Living

Відбувся перший поєдинок клубного чемпіонат світу-2019, де Аль-Садд зустрічався з Єнген Спортом.

Клубний чемпіонат світу-2019, 1/8 фіналу

Аль-Садд (Катар) – Єнген Спорт (Нова Каледонія) – 3:1

Голи: Бунеджа, 26, Хасан, 100, Ро Ро, 114 – Ройне, 46

Телеканал UA:Перший покаже матчі клубного чемпіонату світу-2019

У матчі відкритті турніру суперники не змогли виявити переможця у основний час. За 90 хвилин зустрічі команди обмінялись голами та перевели гру у екстра-тайм.

Там господарі турніру під керівництвом легенди Барселони Хаві розібрались із Єнген Спортом, відвантаживши супернику два м'ячі.

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У чвертьфіналі Хаві і компанія зустрінуться з мексиканським Монтерреєм. Нагадаємо, Ліверпуль та бразильський Фламенго розпочнуть свій шлях у турнірі зі стадії 1/2 фіналу.

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Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
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Теги
Світ Хаві Ернандес Хаві Ернандес Клубний чемпіонат світу Аль-Садд Аль-Садд
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