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Телеканал UA:Перший покаже матчі клубного чемпіонату світу-2019

14:28 349 Читать на русском
Телеканал UA:Перший покаже матчі клубного чемпіонату світу-2019
Ліверпуль зіграє на клубному ЧС-2019

Українські вболівальники матимуть змогу переглянути поєдинки клубного чемпіонату світу у відкритому доступі.

Телеканал UA:Перший покаже всі матчі клубного чемпіонату світу-2019 у прямому ефірі. Перша трансляція пройде вже завтра, 11 грудня. Аль-Садд (Катар) зіграє проти ФК Ієнген Спорт з Нової Каледонії. Поєдинок розпочнеться о 19:25, інформує офіційний сайт телеканалу.

ФІФА змінила місце проведення фіналу клубного чемпіонату світу

14 грудня в 1/4 фіналу Аль-Хіляль зіграє з Есперансом, а Монтеррей – проти переможця пари Аль-Садд/Ієнген Спорт.

17 грудня відбудеться матч за 5 місце, а також півфінальний матч Фламенго проти переможця поєдинку 1/4 фіналу. 18 грудня свій півфінал проведе Ліверпуль. Матч за 3 місце та фінал будуть зіграні 21 грудня.

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