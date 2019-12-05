Ліверпуль оголосив склад на клубний чемпіонат світу – є дві вагомі втрати

Юрген Клопп визначився із заявкою Ліверпуля для участі в клубному чемпіонаті світу.

Німець вирішив узяти із собою в Катар 23-ох гравців, інформує офіційний сайт Ліверпуля.

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До списку увійшли всі основні виконавці, а також кілька представників молодіжного складу. Не обійшлося і без втрат – центрбек Жоель Матіп і півзахисник Фабінью травмовані, тому команді не допоможуть. Варто додати, що гравці із заявки на клубний чемпіонат світу пропустять матч 1/4 Кубка ліги проти Астон Вілли (17 грудня).

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Нагадаємо, клубний чемпіонат світу триватиме з 11 по 21 грудня, господарем турніру стане Катар.