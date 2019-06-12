Клуби УПЛ проголосували за збереження Олімпіка та впровадження VAR

На засіданні клубів УПЛ було прийняте рішення підтримати Олімпік, який поки що не має атестату на участь у Прем'єр-лізі. Крім того, клуби вирішили підтримати впровадження VAR в чемпіонаті України.

Ймовірно, донецький Олімпік збереже своє місце в УПЛ. Молодіжна та юнацька команда Олімпіка були дискваліфіковані з чемпіонату України за участь у договірних матчах, як наслідок – відповідно до регламенту, донецький клуб не може отримати атестат на участь в УПЛ у сезоні 2019/20.

Олімпік: Комітет етики сфальсифікував розслідування щодо договірних матчів

Втім, клуби УПЛ вважають, що Олімпік повинен продовжити виступи у Прем'єр-лізі навіть попри невідповідність вимогам Регламенту УПЛ.

"У Олімпіка немає команд U-21 та U-19, немає атестату, але всім байдуже. Так просто і зручно", – написав журналіст Кирило Крижановський у Twitter.

Крім того, клуби проголосували за впровадження VAR у матчах УПЛ. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що система відеоповторів повинна запрацювати на деяких матчах Прем'єр-ліги, починаючи з 2020 року.

"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідь