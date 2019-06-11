"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідь

У редакцію "Футбол 24" звернувся Вадим Счастливцев, один із вихованців донецького Олімпіка, дискваліфікованих за участь у договірних матчах.

Нагадаємо: наприкінці минулого року шістьох гравців Олімпіка – Назара Єдинака, Владислава Піскового, Артема Козлова, Богдана Степаненка, Луку Надірадзе та Вадима Счастливцева довічно відсторонили від професіонального футболу через участь у договірних матчах.

Але кілька днів тому Апеляційний комітет УАФ пом’якшив покарання для цих футболістів, скоротивши його до двох років. При цьому, Олімпіку було відмовлено в апеляції щодо відсторонення молодіжної та юнацької команд. Тобто рішення про заборону Олімпіку U-21 та U-19 виступати у наступному сезоні під егідою УПЛ, ПФЛ та УАФ залишилось в силі.

Сьогодні у редакцію "Футбол 24" несподівано зателефонував Вадим Счастливцев. Ще більшою несподіванкою стало бажання гравця відповісти на слова голови Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки.

Далі – пряма мова.

– Я хочу висловитися від себе і від імені Козлова, Надірадзе, Єдинака та інших дискваліфікованих гравців.

По-перше, розповім, як Баранка приїжджав на бесіди з гравцями. Він проводив ці бесіди з кожним окремо. Казав: "Тебе вже "сплавили" твої друзі. Давай, зізнавайся. Або я зроблю так, щоб ти ніколи в житті не зміг грати у футбол". Так він шантажував – хотів, щоб гравці у чомусь зізналися і щось йому розповіли.

По-друге, докази, які проти нас надали, – це коментарі експертів. Вони навіть нічого не знають про це. Якщо Баранка каже, що це все – офіційно, то чому вони це заперечують і кажуть, що нічого про це не чули і ні в чому не брали участі? Ці листи є у нас, і ми можемо їх показати. Це – факт фальсифікації. Ми представляли це в апеляційному комітеті, але нас навіть не слухали. У них одразу були готові відповіді і рішення.

Щодо того, що футболісти хотіли зливати тренера і клуб… У нас була ситуація, коли ми сиділи півроку в очікуванні рішення Апеляційного суду, але вони не хотіли нікуди поспішати. У цей період вони зв’язувались із батьками. Казали, начебто розуміють, що ми – не винні, але їм потрібно когось покарати, щоб усі бачили, які вони жорсткі. Вони нам заявляли це в обличчя в апеляційному комітеті.

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Стали пропонувати варіанти вирішення ситуації. Спершу казали: "Зізнайтеся, і ми вплинемо на апеляційний комітет – зробимо вам умовний термін. Підете шукати команди і грати далі". Ми не погодилися, тому що усі звинувачення – неправда. Потім від них надійшов інший варіант – щоб "сплавити" хоч когось. Вони запропонували тренера. Мовляв, тоді випишуть нас зі справи і розбиратимуться із тренером. Ми також не погодилися і не стали слухати інші пропозиції. Вирішили усе робити чесно і добитися справедливості.

Щодо слів Баранки, що хлопці плакали у перерві між таймами… Це взагалі маячня! Звідки йому знати ситуацію та атмосферу в роздягальні? У нас що, клуб для дівчаток, що пацани плачуть у перервах між таймами? Цей чоловік завжди бреше і не соромиться шантажувати людей. Сподіваюся, таких аферистів буде поменше в українському футболі. З нечесним футболом потрібно боротися, але не придумуючи джерело доказів. Ми хочемо справедливості, і зробимо усе, що від нас залежить.

– Ви цей текст із хлопцями заздалегідь написали? Відчувається, що читаєте…

– Так. Я їм показав, ми написали це. Вийшло з їхніми коментарями.

– Мова йде про три десятки матчів із фіксованим результатом, у яких звинувачується Олімпік…

– Так, є різні матчі – по U-19, по першій команді.

– Чи можете, поклавши руку на серце, запевнити, що абсолютно усі вони зіграні чесно?

– Так, звичайно. Конкретно зараз розглядається матч Олімпіка з Динамо U-21. І ще по одній грі є коментар іноземців. Ми запитували їх, зверталися в Італію. Отримали відповідь від їхніх юристів, з печатками федерації – все офіційно.

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Але в апеляційному комітеті нас навіть не слухали. Просто сиділи в телефонах. Їм все одно – що ми кажемо, які у нас докази.

– У вас, якщо не помиляюся, 2-річна дискваліфікація?

– В апеляційному комітеті заслухали наші докази, потім дали слово комітету етики. Вони запропонували покарання – 2 роки. Потім апеляційний комітет усамітнився, ми всі вийшли. Повернулися через 5 хвилин. У них вже роздруковане рішення. Зачитали – 2 роки. Тобто, вони раніше все вирішили.

– Як почувається гравець, якого усувають від футболу на два роки? Це – вирок?

– Це, по суті, пожиттєво. Складно повернутися після двох років, не тренуючись, не граючи, не заробляючи грошей. Дуже складно. Навіть зараз, коли пройшло близько 8 місяців, буде складно набрати форму і повернутися. У якусь команду нас просто не візьмуть. Доведеться розпочинати все з самого початку.

– Який у вас план "Б", якщо з футболом таки доведеться закінчити?

– Все-таки я ще сподіваюся, що справедливість буде. Що в Лозанні помітять, що це все – сфальсифіковано. Віримо, що у нас буде можливість повернутися у футбол і грати. Футбольна кар'єра – це нетривалий період. Поки думаю лише про футбол, і більше ні про що.

Примітка. Думка редакції Футбол 24 може не збігатись з думкою учасника дискусії. Ми готові надати слово всім зацікавленим сторонам у цій проблематиці та стати платформою для обговорення.

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