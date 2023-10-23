Чергова зустріч керівників клубів УПЛ відбудеться вже цієї середи, 25 жовтня, у кінному клубі Equides Club.

Клуби УПЛ вибили революційне суддівське рішення – розбір помилок стане публічним

За інформацією "ТаТоТаке", у зустрічі візьмуть участь ті, хто був відсутній минулого разу – "вболівальник" Руха Григорій Козловський (формально клуб належить його дружині) і власник Миная Валерій Пересоляк. Чорноморець та СК Дніпро-1 знову представлятимуть Володимир Генінсон та В'ячеслав Фрідман.

Швидше за все, попри свою обіцянку, знову пропустить зібрання Рінат Ахметов. Не буде на зборах і гендиректора Шахтаря Сергія Палкіна – у цей день він перебуватиме у Барселоні на матчі Ліги чемпіонів. Під питанням також учать Ворскли. Точно буде відсутній представник Металіста 1925 – новий власник клубу Володимир Носов вчергове у відрядженні на криптоконференції.

Зазначається, що головною темою зустрічі знову буде суддівство. Очікується, що представники обміняються думками щодо недавнього зуму з італійськими кураторами, а потім ухвалюватимуть більш конкретні рішення.

"Я такого не пам'ятаю". Шаран розніс суддівство в УПЛ, проаналізувавши помилки арбітрів у матчах Миная