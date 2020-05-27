Клуби АПЛ одноголосно підтримали рішення про відновлення контактних тренувань

В англійській першості дозволені заняття з повним контактом футболістів.

Англійська Прем'єр-ліга офіційно затвердила другий етап тренувань, повідомляє офіційний сайт організації.

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Відтепер футболісти зможуть працювати у групах і вступати у боротьбу за м'яч, але при цьому, за можливості, повинні мінімізувати непотрібні контакти. Окрім того, гравці та співробітники клубів продовжать перевірятися на COVID-19 двічі на тиждень. Другий етап протоколу повернення до тренувань був узгоджений після консультацій з клубами, гравцями, менеджерами, профспілкою та урядом.

До слова, поки так і не вирішено, коли відновиться чемпіонат Англії. За найоптимістичнішими прогнозами перші матчі можуть відбутися в середині або наприкінці червня.

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