toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ОЛІМПІК ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Клуби АПЛ одноголосно підтримали рішення про відновлення контактних тренувань

15:38 90 Читать на русском
Клуби АПЛ одноголосно підтримали рішення про відновлення контактних тренувань
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль / Фото з відкритих джерел

В англійській першості дозволені заняття з повним контактом футболістів.

Англійська Прем'єр-ліга офіційно затвердила другий етап тренувань, повідомляє офіційний сайт організації.

Німецький футбольний союз оголосив дати півфінальних матчів Кубка країни

Відтепер футболісти зможуть працювати у групах і вступати у боротьбу за м'яч, але при цьому, за можливості, повинні мінімізувати непотрібні контакти. Окрім того, гравці та співробітники клубів продовжать перевірятися на COVID-19 двічі на тиждень. Другий етап протоколу повернення до тренувань був узгоджений після консультацій з клубами, гравцями, менеджерами, профспілкою та урядом.

До слова, поки так і не вирішено, коли відновиться чемпіонат Англії. За найоптимістичнішими прогнозами перші матчі можуть відбутися в середині або наприкінці червня.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Маркевич обрав між Зорею і Динамо у боротьбі за друге місце УПЛ
09:47
7296
Теги
коронавірус АПЛ Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
22
хв
РБ Лейпциг
19:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук