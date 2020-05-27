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Клубы АПЛ единогласно поддержали решение о возобновлении контактных тренировок

15:38 27 Читати українською
Клубы АПЛ единогласно поддержали решение о возобновлении контактных тренировок
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / Фото из открытых источников

В английском первенстве разрешены занятия с полным контактом футболистов.

Английская Премьер-лига официально утвердила второй этап тренировок, сообщает официальный сайт организации.

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Отныне футболисты смогут работать в группах и вступать в борьбу за мяч, но при этом, по возможности, должны минимизировать ненужные контакты. Кроме того, игроки и сотрудники клубов продолжат проверяться на COVID-19 дважды в неделю. Второй этап протокола возвращения к тренировкам был согласован после консультаций с клубами, игроками, менеджерами, профсоюзом и правительством.

К слову, пока так и не решено, когда возобновится чемпионат Англии. По самым оптимистичным прогнозам первые матчи могут состояться в середине или в конце июня.

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коронавирус АПЛ Англия
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