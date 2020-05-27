toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР ДИНАМО - ОЛІМПІК БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ КОРОНАВІРУС

Німецький футбольний союз оголосив дати півфінальних матчів Кубка країни

14:40 70 Читать на русском
Німецький футбольний союз оголосив дати півфінальних матчів Кубка країни
Баварія – Айнтрахт / Фото з відкритих джерел

Стало відомо, коли у Німеччині відбудуться кубкові поєдинки 1/2 фіналу турніру.

Офіційний розклад півфіналу Кубка Німеччини було опубліковано на сторінці турніру у соціальній мережі Твіттер.

Ліверпуль не готовий платити клаусулу за Вернера – РБ Лейпциг не збирається йти на поступки

Нагадаємо, на цій стадії турніру зіграють Баварія, Байєр, Айнтрахт і Саарбрюкен. Зокрема на 9 червня запланований поєдинок Саарбрюкен – Байєр, а наступного дня зустрінуться Баварія і Айнтрахт.

До слова, чинним володарем Кубка Німеччини є саме Баварія, яка у фіналі минулого сезону розгромила РБ Лейпциг з рахунком 3:0.

Борусія Д – Баварія: шедевр Кімміха дарує Мюнхену титул і підписує вирок Фавру, канадський монстр, сумний вечір Холанда

blog_ava
Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону
10:16
6358
Теги
Баварія Баварія Байєр Байєр Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Саарбрюкен Саарбрюкен Кубок Німеччини 2019/20
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
11
хв
РБ Лейпциг
19:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук