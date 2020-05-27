Німецький футбольний союз оголосив дати півфінальних матчів Кубка країни

Стало відомо, коли у Німеччині відбудуться кубкові поєдинки 1/2 фіналу турніру.

Офіційний розклад півфіналу Кубка Німеччини було опубліковано на сторінці турніру у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, на цій стадії турніру зіграють Баварія, Байєр, Айнтрахт і Саарбрюкен. Зокрема на 9 червня запланований поєдинок Саарбрюкен – Байєр, а наступного дня зустрінуться Баварія і Айнтрахт.

До слова, чинним володарем Кубка Німеччини є саме Баварія, яка у фіналі минулого сезону розгромила РБ Лейпциг з рахунком 3:0.

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