Французький Бордо, за який виступає гравець збірної України Данило Ігнатенко, може отримати нових співвласників.

Президент жирондинців Лопес, який колись був керівником команди Формули-1 Lotus, а потім Лілля, веде перемовини з трьома американськими інвестиційними фондами, інформує GFFN.

Власник Челсі розмірковує над придбанням французького клубу, в якому грає українець

Усі вони зацікавлені у придбанні міноритарного пакета акцій. А один із представників цих компаній вже навіть відвідав тренувальну базу клубу. Раніше Бордо розглядав для придбання власник Челсі Тодд Бьолі зі своїми партнерами, але вони більше схиляються до купівлі Страсбура, де грає Едуард Соболь.

Команда Данила Ігнатенка вилетіла з Ліги 1 за підсумками минулого сезону, але зараз бореться за повернення – розташувалась третьою у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Франції.

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