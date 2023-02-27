Французский Бордо, за который выступает игрок сборной Украины Даниил Игнатенко, может получить новых совладельцев.

Президент жирондинцев Лопес, когда-то являвшийся руководителем команды Формулы-1 Lotus, а затем Лилля, ведет переговоры с тремя американскими инвестиционными фондами, информирует GFFN .

Владелец Челси размышляет над приобретением французского клуба, в котором играет украинец

Все они заинтересованы в покупке миноритарного пакета акций. А один из представителей этих компаний уже даже посетил тренировочную базу клуба. Ранее Бордо рассматривал для приобретения владелец Челси Тодд Бели со своими партнерами, но они больше склоняются к покупке Страсбура, где играет Эдуард Соболь.

Команда Даниила Игнатенко вылетела из Лиги 1 по итогам прошлого сезона, но сейчас борется за возвращение – расположилась третьей в турнирной таблице второго по силе дивизиона Франции.