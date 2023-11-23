Екс-нападник Динамо Богдан Попов став одноклубником Віктора Коваленка в Емполі.

Як стало відомо Футбол 24, італійський клуб підписав 16-річного українського нападника-гренадера Богдана Попова (зріст 193 см) – наразі форвард виступатиме за юнацькі команди.

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Варто зазначити, Попов – вихованець школи Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України опинився у Польщі, де виступав за Гурнік Забже.

У чемпіонаті Польщі (U-17) українець забив вісім голів. Весною Богдана Попова сватали у італійську Фіорентину, але трансфер так і не відбувся.

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