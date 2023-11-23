"Ми граємо трохи схоже на Шахтар": Коваленко хоче повернутися до збірної України
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко розповів про стиль гри своєї команди та зізнався, що хоче знову отримати виклик до національної збірної України.
"Я добре ладнаю з Андреаццолі, ми граємо трохи схоже на мій Шахтар. В Емполі я сподіваюсь повернутись до свого найкращого рівня і знову заслужити виклик до національної збірної.
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Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність. І після нічиєї з Італією ми сподіваємося вийти на чемпіонат Європи через плей-офф", – цитує Коваленка Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, за результатами жеребкування плей-офф Ліги націй збірна України має зіграти спочатку з Боснією, а у разі проходу далі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.
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