Экс-форвард Динамо Богдан Попов стал одноклубником Виктора Коваленко в Эмполи.

Как стало известно Футбол 24, итальянский клуб подписал 16-летнего украинского нападающего-гренадера Богдана Попова (рост 193 см) – форвард будет выступать за юношеские команды.

"Мы играем немного похоже на Шахтер": Коваленко хочет вернуться в сборную Украины

Стоит отметить, Попов – воспитанник школы Динамо. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оказался в Польше, где выступал за Гурник Забже.

В чемпионате Польши (U-17) украинец забил восемь голов. Весной Богдана Попова сватали в итальянскую Фиорентину, но трансфер так и не состоялся.

Самая большая потеря академии Динамо и еще 11 украинцев, поразивших Европу