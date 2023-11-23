Клуб Серии А пополнился еще одним украинцем – Динамо потеряло форварда с фантастическими данными
22:14 - Читати українською
Экс-форвард Динамо Богдан Попов стал одноклубником Виктора Коваленко в Эмполи.
Как стало известно Футбол 24, итальянский клуб подписал 16-летнего украинского нападающего-гренадера Богдана Попова (рост 193 см) – форвард будет выступать за юношеские команды.
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Стоит отметить, Попов – воспитанник школы Динамо. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оказался в Польше, где выступал за Гурник Забже.
В чемпионате Польши (U-17) украинец забил восемь голов. Весной Богдана Попова сватали в итальянскую Фиорентину, но трансфер так и не состоялся.
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