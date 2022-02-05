Директор Олександрії Дмитро Кітаєв прокоментував дозвіл комітету УАФ з питань статусу та трансферів футболістів заявити Владислава Калітвінцева після скандального переходу з Десни.

"Олександрія чекала розв’язання цього питання, бо хотіла вибудовувати свої плани. Ми всі задоволені таким результатом. Клуб просто був третьою стороною, яка чекала на розв’язання питання між Десною та Калітвінцевим.

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Чернігівський клуб має свою позицію, але ми керувалися правом футболіста розірвати контракт в односторонньому порядку. У нас не було мети вкрасти гравця, як це описувала Десна. Можливо, вони захочуть звернутися до вищих інстанцій. Це їхнє право", – поділився Кітаєв у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.

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