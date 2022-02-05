Директор Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал разрешение комитета УАФ по статусу и трансферам футболистов заявить Владислава Калитвинцева после скандального перехода из Десны.

"Александрия ждала решения этого вопроса, потому что хотела выстраивать свои планы. Мы все удовлетворены таким результатом. Клуб просто был третьей стороной, которая ждала решения вопроса между Десной и Калитвинцевым.

Александрия получила решение по скандальному "делу Калитвинцева"

Черниговский клуб имеет свою позицию, но мы руководствовались правом футболиста расторгнуть контракт в одностороннем порядке. У нас не было цели украсть игрока, как это описывала Десна. Возможно, они захотят обратиться в высшие инстанции. Это их право", – поделился Китаев в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, ранее Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева, требуя компенсацию за трансфер футболиста, у которого действовал контракт с черниговцами. Сам же игрок отмечал, что покинул клуб из-за 5-месячной задержки зарплаты.

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