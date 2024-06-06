Збірна Італії офіційно опублікувала список із 26 гравців, які візьмуть участь у Євро-2024. Із попередньої заявки до підсумкової не потрапили троє гравців: Ріккардо Орсоліні (Болонья), Іван Проведель (Лаціо) і Самуеле Річчі (Торіно). Про це йдеться в офіційній публікації Федерації футболу Італії у Твіттері.

Італія внесла до попередньої заявки на Євро-2024 гравця, який пропустив сезон через дискваліфікацію

Раніше через травми місця в заявці на Євро-2024 позбулися центральні захисники Франческо Ачербі (Інтер) і Джорджо Скальвіні (Аталанта). Замість них Спаллетті дозаявив Федеріко Гатті з Ювентуса.

Перед Євро-2024 "Скуадра адзурра" зіграє ще один контрольний матч із Боснією і Герцеговиною. На груповій стадії чемпіонату Європи команда Спаллетті зустрінеться з Албанією, Іспанією та Хорватією.

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