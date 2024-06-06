– Збірні України та Польщі зустрічалися між собою на Євро-2016. Що змінилося з того часу?

– Збірна Польщі завжди була хорошою командою. Багато чудових гравців, які грають у найсильніших чемпіонатах Європи. Щодо нашої збірної, то у нас багато чого змінилося. Вважаю що зараз в України найсильніша збірна за весь час, бо у нас багато молодих гравців, які переїхали у топ-чемпіонати.

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– Якою буде ваша місія на чемпіонаті Європи?

– До цього турніру буде прикута увага всього світу. Для нас це можливість нагадати всім, що кожен день у нас в країні вбивають наших дітей, жінок, гинуть військові. Це серйозний стимул. Для нас, як для гравців, так і для українців цей турнір є дуже важливим. Ми спробуємо показати свій максимум

– Як оціните результат товариського матчу з Німеччиною?

– Ми можемо сприймати його позитивно, оскільки грали на виїзді проти серйозного суперника. Результат 0:0, гадаю, є позитивним.

– Чи додає вам мотивації нещодавня звитяга Олександра Усика?

– Я його вітаю, для нас він – найкращий, чемпіон. Усі хлопці у збірній переживали за нього. А щодо нашої мотивації, то таке питання не стоїть, коли ти вдягаєш футболку національної збірної. У кожного з нас зараз на війні є друзі, рідні. Коли ти їдеш у збірну, ці люди просять про одне, – щоб ти переміг і дав трошки позитивних емоцій усім людям у країні. Тому з мотивацією проблем не має бути, – сказав Ярмоленко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Україною та Польщею відбудеться у п'ятницю, 7 червня, у Варшаві. Початок зустрічі о 21:45.

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