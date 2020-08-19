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Клуб Першої ліги знявся з розіграшу чемпіонату України

10:39 - Читать на русском
Клуб Першої ліги знявся з розіграшу чемпіонату України
Балкани / ФК Балкани

Футбольний клуб Балкани відмовився від участі у Першій лізі через непросте фінансове становище.

"На жаль, фінансове становище ФК Балкани не дозволяє нам продовжити виступ у Першій лізі. Тому клубне керівництво після обміну думками з тренерським штабом, прийняло рішення заявити команду в групу Б Другої ліги.

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Ми вже повідомили про це в ПФЛ. Оскільки в групі Б в основному будуть виступати команди із сусідніх областей, це дозволить нам заощадити значні кошти на переїздах", – сказав у коментарі виданню Meta Ratings головний тренер команди Андрій Пархоменко.

Нагадаємо, у минулому сезоні клуб з Одеської області фінішував на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги. Новий сезон у другому за силою дивізіоні повинен стартувати на початку вересня.

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Теги
Перша ліга Друга ліга Балкани Балкани футбольні фінанси
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