Клуб Першої ліги знявся з розіграшу чемпіонату України

"На жаль, фінансове становище ФК Балкани не дозволяє нам продовжити виступ у Першій лізі. Тому клубне керівництво після обміну думками з тренерським штабом, прийняло рішення заявити команду в групу Б Другої ліги.

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Ми вже повідомили про це в ПФЛ. Оскільки в групі Б в основному будуть виступати команди із сусідніх областей, це дозволить нам заощадити значні кошти на переїздах", – сказав у коментарі виданню Meta Ratings головний тренер команди Андрій Пархоменко.

Нагадаємо, у минулому сезоні клуб з Одеської області фінішував на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги. Новий сезон у другому за силою дивізіоні повинен стартувати на початку вересня.

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