Клуб Первой лиги снялся с розыгрыша чемпионата Украины

"К сожалению, финансовое положение ФК Балканы не позволяет нам продолжить выступление в Первой лиге. Поэтому клубное руководство после обмена мнениями с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу Б Второй лиги.

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Мы уже сообщили об этом в ПФЛ. Поскольку в группе Б в основном будут выступать команды из соседних областей, это позволит нам сэкономить значительные средства на переездах", – сказал в комментарии изданию Meta Ratings главный тренер команды Андрей Пархоменко.

Напомним, в прошлом сезоне клуб из Одесской области финишировал на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Первой лиги. Новый сезон во втором по силе дивизионе должен стартовать в начале сентября.

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