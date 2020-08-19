toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛИОН - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Клуб Первой лиги снялся с розыгрыша чемпионата Украины

10:39 - Читати українською
Клуб Первой лиги снялся с розыгрыша чемпионата Украины
Балканы / ФК Балканы

Футбольный клуб Балканы отказался от участия в Первой лиге из-за непростого финансового положения.

"К сожалению, финансовое положение ФК Балканы не позволяет нам продолжить выступление в Первой лиге. Поэтому клубное руководство после обмена мнениями с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу Б Второй лиги.

Балканы получили солидные деньги за ничью с Ингулцем, – журналист

Мы уже сообщили об этом в ПФЛ. Поскольку в группе Б в основном будут выступать команды из соседних областей, это позволит нам сэкономить значительные средства на переездах", – сказал в комментарии изданию Meta Ratings главный тренер команды Андрей Пархоменко.

Напомним, в прошлом сезоне клуб из Одесской области финишировал на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Первой лиги. Новый сезон во втором по силе дивизионе должен стартовать в начале сентября.

Как Интер помог сборной Украины: жесткий анекдот про Пятова и слова Гвардиолы в реакции на сокрушительные 0:5 Шахтера

blog_ava
Барселона прекратила переговоры по Неймару и Лаутаро – Бартомеу раскрыл причину
11:03
1868
Теги
Первая лига Вторая лига Балканы Балканы футбольные финансы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
30
мин
Ференцварош
21:00
Юргорден
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?