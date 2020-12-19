"Поки що немає визначеності щодо підготовки до другої частини сезону. Оскільки Кристал є комунальним підприємством, то дуже багато буде залежати від рішень бюджетної сесії міської ради, яка відбудеться 24 грудня. Тоді і стане відомо, на які кошти ми зможемо розраховувати в новому році. Я зустрічався з новим мером Херсона Ігорем Колихаєвим, який пообіцяв вивчити наше запитання та надати підтримку.

Кристал оголосив про звільнення Валяєва

Поки ж 14 футболістів Кристала написали заяви на звільнення, серед яких є і лідери. Я попросив хлопців не нагнітати обстановку і дочекатися бюджетної сесії. Сподіваюся, що все буде нормально і ми зможемо оперативно визначитися як з планами підготовки до весняної частини сезону, так і з запрошенням нового головного тренера", – цитує Шевцова Meta-ratings.

До слова, Кристал жахливо провів першу частину сезону – остання сходинка та 4 пункти (перемога, нічия та 14 поразок).

Перша ліга: Кристал мінімально поступився Альянсу та продовжив жахливу серію із поразок