Відбувся єдиний суботній матч у рамках перенесеного 5-го туру Першої ліги, в якому Альянс обіграв Кристал. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 5-й тур

Альянс – Кристал – 1:0

Гол: Пісний, 77

У першому таймі командам не вдалось результативно позначити свою перевагу, обидві по черзі перехоплювали ініціативу. Друга половина також проходила без голів, аж поки Пісний не отримав м'яч на лінії штрафного та потужно пробив по центру воріт – голкіпер не бачив моменту удару, а тому не зреагував. Цей гол так і залишився єдиним у поєдинку.

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Таким чином, Альянс набрав 23 очки та піднявся на 8 місце, Кристал з 4 пунктами залишився останнім. Відзначимо, що херсонці не перемагали вже 8 поєдинків поспіль.