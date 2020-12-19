"Пока нет определенности по подготовке ко второй части сезона. Поскольку Кристалл является коммунальным предприятием, то очень многое будет зависеть от решений бюджетной сессии городского совета, которая состоится 24 декабря. Тогда и станет известно, на какие средства мы сможем рассчитывать в новом году. Я встречался с новым мэром Херсона Игорем Колихаевим, который пообещал изучить наш вопрос и оказать поддержку.

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Пока же 14 футболистов Кристалла написали заявления на уход, среди которых есть и лидеры. Я попросил ребят не нагнетать обстановку и дождаться бюджетной сессии. Надеюсь, что все будет нормально и мы сможем оперативно определиться как с планами подготовки к весенней части сезона, так и с приглашением нового главного тренера", – цитирует Шевцова Meta-ratings.

К слову, Кристалл ужасно провел первую часть сезона – последняя ступень и 4 пункта (победа, ничья и 14 поражений).

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