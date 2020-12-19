Клуб Первой лиги на грани краха – 14 игроков написали заявления об уходе
Директор херсонского Кристалла Сергей Шевцов рассказал о серьезных проблемах клуба из Первой лиги.
"Пока нет определенности по подготовке ко второй части сезона. Поскольку Кристалл является коммунальным предприятием, то очень многое будет зависеть от решений бюджетной сессии городского совета, которая состоится 24 декабря. Тогда и станет известно, на какие средства мы сможем рассчитывать в новом году. Я встречался с новым мэром Херсона Игорем Колихаевим, который пообещал изучить наш вопрос и оказать поддержку.
Кристалл объявил об увольнении Валяева
Пока же 14 футболистов Кристалла написали заявления на уход, среди которых есть и лидеры. Я попросил ребят не нагнетать обстановку и дождаться бюджетной сессии. Надеюсь, что все будет нормально и мы сможем оперативно определиться как с планами подготовки к весенней части сезона, так и с приглашением нового главного тренера", – цитирует Шевцова Meta-ratings.
К слову, Кристалл ужасно провел первую часть сезона – последняя ступень и 4 пункта (победа, ничья и 14 поражений).
Первая лига: Кристалл минимально уступил Альянсу и продолжил ужасную серию из поражений