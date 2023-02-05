Український півзахисник Андрій Якимів може стати гравцем ЛНЗ, повідомляє FootBoom.

Львів підписав бразильського захисника, який пограв у Європі

25-річний хавбек нині перебуває у таборі черкащан і навіть встиг зіграти у спарингу проти аматорської Юності (2:0).

Нагадаємо, Якимів останні півроку захищав кольори Львова, який покинув у статусі вільного агента 9 грудня. За свою кар'єру Андрій встиг пограти за кам'янську Сталь, Десну, Чорноморець, Інгулець та угорський Капошвар. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.

До слова, ЛНЗ за підсумками першого кола потрапив у Чемпіонську групу Першої ліги, де боротиметься за вихід в еліту.

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