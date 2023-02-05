Клуб Першої ліги готується підписати екс-хавбека Львова з досвідом виступів у Європі
Андрій Якимів пробує зарекомендувати себе в ЛНЗ.
Український півзахисник Андрій Якимів може стати гравцем ЛНЗ, повідомляє FootBoom.
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25-річний хавбек нині перебуває у таборі черкащан і навіть встиг зіграти у спарингу проти аматорської Юності (2:0).
Нагадаємо, Якимів останні півроку захищав кольори Львова, який покинув у статусі вільного агента 9 грудня. За свою кар'єру Андрій встиг пограти за кам'янську Сталь, Десну, Чорноморець, Інгулець та угорський Капошвар. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.
До слова, ЛНЗ за підсумками першого кола потрапив у Чемпіонську групу Першої ліги, де боротиметься за вихід в еліту.
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