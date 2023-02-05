Львів підписав бразильського захисника, який пограв у Європі
10:11 - Читать на русском
"Містяни" продовжують підсилюватись перед стартом другої частини сезону.
Центральний захисник Сабаха Ігор Габріел перейшов у Львів, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.
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23-річний бразилець виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. Його контракт з "синьо-золотими левами" розрахований до 30 червня 2023 року.
Нагадаємо, Габріел – вихованець Флуменінсе. З лютого 2022-го виступає за Сабах. Першу половину поточного сезону він провів в оренді у мінському Динамо (12 матчів без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.
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