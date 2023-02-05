Центральний захисник Сабаха Ігор Габріел перейшов у Львів, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

Вихованець Шахтаря перебрався з Європи у чемпіонат Казахстану

23-річний бразилець виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. Його контракт з "синьо-золотими левами" розрахований до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Габріел – вихованець Флуменінсе. З лютого 2022-го виступає за Сабах. Першу половину поточного сезону він провів в оренді у мінському Динамо (12 матчів без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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