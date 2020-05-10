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Клуб Малиновского всколыхнула трагедия – юный хавбек впал в кому и борется за жизнь

13:56 26 Читати українською
Клуб Малиновского всколыхнула трагедия – юный хавбек впал в кому и борется за жизнь
Андреа Ринальди / Сайт Аталанты

Аталанта и город Бергамо молятся за здоровье 19-летнего полузащитника Андреа Ринальди.

Молодой итальянец борется за жизнь после аневризмы мозга, сообщает Prima Bergamo.

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Ринальди вечером 8 мая потерял сознание и его срочно доставили в больницу. Футболист находится в коме, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Многие бывшие и нынешние игроки Аталанты поддержали Андреа и пожелали ему здоровья в своих соцсетях.

Ринальди воспитывался в академии бергамского клуба с юношеского возраста, но за первую команду пока не сыграл ни одного матча. Сезон 2019/20 проводил в аренде за Леньяно из Серии D.

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