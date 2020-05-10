Турецький футболіст задушив власного сина, який захворів на коронавірус – вбивці загрожує довічне ув'язнення

Туреччину сколихнула моторошна історія захисника Сехера Токташа, відомого за виступами у кількох клубах місцевої Суперліги.

Гравець Бурси Їлдірім зізнався у жорстокому вбивстві власного 5-річного сина, інформує Daily Sabah. Батько 23 квітня потрапив до лікарні разом з хлопчиком, у якого виявили коронавірус. Симптоми хворого ускладнювалися, і згодом його перевели у відділення інтенсивної терапії. Через дві години він помер у присутності батька, лікарі визнали причиною смерті важке ускладнення дихання, яке є типовою ознакою коронавірусу. Втім, правда була значно гіршою – через 11 днів Токташ сам прийшов у відділення поліції і зізнався, що власноруч задушив дитину.

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"Я надів подушку на обличчя сина, який лежав на спині. Протягом 15 хвилин я тиснув на подушку, не піднімаючи її. Мій син борсався весь цей час. Коли він перестав рухатися, я підняв подушку. Потім я закричав, щоб лікарі допомогли зняти з мене будь-які підозри.

Я ніколи не любив свого молодшого сина після його народження. Я не знаю, чому я не люблю його. Єдина причина, через яку я вбив його в той день – він мені не сподобався. Але в мене немає ніяких психічних проблем", – зізнався Токташ у відділку.

Додамо, що 31-річного футболіста відразу заарештували і незабаром судитимуть за статтею "Вбивство близького родича", за яке в Туреччині можна отримати довічний термін.

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