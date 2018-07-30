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Клуб другої Бундесліги зібрав 50 тисяч уболівальників на презентації новачків

16:49 315 Читать на русском
Клуб другої Бундесліги зібрав 50 тисяч уболівальників на презентації новачків
Вболівальники Кельна

Німецький Кельн провів зустріч з уболівальниками напередодні старту сезону у другій Бундеслізі.

У неділю, 29 липня, Кельн провів захід, присвячений початку нового сезону. Його відвідали 50 тисяч уболівальників клубу. На заході, серед іншого, клуб представив нових гравців команди.

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"У нас були складні півроку, які ми провели в кризі. Ми пройшли через це. Тепер є тільки сьогодення і майбутнє. Наша мета – повернення до Бундесліги", – заявив генеральний директор Кельна Армін Фе.

У минулому сезоні Кельн посів останнє місце в першій Бундеслізі, тому нинішній сезон проведе у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Німеччини.

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