Клуб другої Бундесліги зібрав 50 тисяч уболівальників на презентації новачків

Німецький Кельн провів зустріч з уболівальниками напередодні старту сезону у другій Бундеслізі.

У неділю, 29 липня, Кельн провів захід, присвячений початку нового сезону. Його відвідали 50 тисяч уболівальників клубу. На заході, серед іншого, клуб представив нових гравців команди.

Роббен і Рібері досі запалюють, прогрес екс-конкурентів Ярмоленка. Як Баварія і Борусія Д готувалися до сезону на МКЧ

"У нас були складні півроку, які ми провели в кризі. Ми пройшли через це. Тепер є тільки сьогодення і майбутнє. Наша мета – повернення до Бундесліги", – заявив генеральний директор Кельна Армін Фе.

У минулому сезоні Кельн посів останнє місце в першій Бундеслізі, тому нинішній сезон проведе у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Німеччини.