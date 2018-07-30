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Клуб второй Бундеслиги собрал 50 тысяч болельщиков на презентации новичков

16:49 2 Читати українською
Клуб второй Бундеслиги собрал 50 тысяч болельщиков на презентации новичков
Болельщики Кельна

Немецкий Кельн провел встречу с болельщиками накануне старта сезона во второй Бундеслиге.

В воскресенье, 29 июля, Кельн провел мероприятие, посвященное началу нового сезона. Его посетили 50 тысяч болельщиков клуба. На мероприятии, среди прочего, клуб представил новых игроков команды.

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"У нас были сложные полгода, которые мы провели в кризисе. Мы прошли через это. Теперь есть только настоящее и будущее. Наша цель – возвращение в Бундеслигу", – заявил генеральный директор Кельна Армин Фе.

В прошлом сезоне Кельн занял последнее место в первой Бундеслиге, поэтому нынешний сезон проведет во втором по рангу дивизионе чемпионата Германии.

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