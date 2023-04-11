Керівництво Редінга не пробачило головному тренеру Полу Інсу стрімке піке команди в зону вильоту. Як інформує офіційний сайт клубу, контракт 55-річного фахівця було розірвано.

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Під керівництвом Інса Редінг не здобув жодної перемоги в останніх восьми іграх і опустився на 22 місце турнірної таблиці.

Інс був призначений на пост наставника "роялс" на тимчасовій основі в лютому 2022 року, а в травні минулого року обійняв цю посаду на постійній основі.

Минулого тижня Редінг був покараний штрафом у розмірі 6 очок за фінансові порушення.

Повідомляється, що тимчасовим наставником Редінга став Ноель Хант, який склав із себе повноваження головного тренера молодіжної команди клубу (U-21).

Нагадаємо, Інс є легендою МЮ, у складі якого виграв 2 чемпіонати Англії, 2 Кубки Англії, Кубок Ліги і Кубок УЄФА.

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