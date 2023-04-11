Руководство Рединга не простило главному тренеру Полу Инсу стремительное пике команды в зону вылета. Как информирует официальный сайт клуба, контракт 55-летнего специалиста был расторгнут.

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Под руководством Инса Рединг не одержал ни одной победы в последних восьми играх и опустился на 22 место турнирной таблицы.

Инс был назначен на пост наставника "роялс" на временной основе в феврале 2022 года, а в мае прошлого года занял эту должность на постоянной основе.

На прошлой неделе Рединг был наказан штрафом в размере 6 очков за финансовые нарушения.

Сообщается, что временным наставником Рединга стал Ноэль Хант, который сложил с себя полномочия главного тренера молодёжной команды клуба (U-21).

Напомним, Инс является легендой МЮ, в составе которого выиграл 2 чемпионата Англии, 2 Кубка Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА.

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