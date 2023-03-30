Кельн не зможе підписувати нових гравців у наступні два трансферні вікна.

Наступні літнє і зимове трансферні вікна для Кельна тепер закриті. ФІФА покарав клуб трансферним баном, інформує Kicker.

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Це – результат неправомірного підписання Яки Кубера на початку 2022 року для молодіжної команди Кельна. Словенський нападник із люблянської Олімпії перейшов до табору "козлів" у віці 16 років, і Кельн був звинувачений у підбурюванні футболіста. Олімпія заявила, що Кельн попросив Кубера розірвати з нею контракт, щоб не платити словенському клубу компенсацію за трансфер.

Сам Кубер також був дискваліфікований. У складі Кельна U-19 він забив 13 голів у 13 матчах Західної Бундесліги. ФІФА зобов'язала гравця виплатити Олімпії суму в розмірі 51 750 доларів компенсації за шкоду.

Тепер Кельн зможе розраховувати тільки на реєстрацію гравців молодіжної команди. Також клуб має право продовжувати контракти чинних гравців.

Кельн заявив, що має намір оскаржити це покарання – клуб подасть апеляцію в CAS.

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