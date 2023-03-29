Рішення про позбавлення Індонезії права на проведення турніру було ухвалено після зустрічі в Досі між президентом ФІФА Джанні Інфантіно і президентом Індонезійської футбольної федерації Еріком Тохіром.

ФІФА позбавила Індонезію права на проведення чемпіонату світу серед збірних U-20, інформує офіційний сайт організації.

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Причина цього рішення криється в політиці. На турнір пробилася збірна Ізраїлю, тоді як між Індонезією та Ізраїлем немає офіційних дипломатичних відносин. Ба більше, керівництво Індонезії публічно підтримує Палестину в конфлікті двох країн. Про це інформує SportStar.

Питання прийому Індонезією турніру було поставлено під сумнів після скасування жеребкування минулої неділі. Тепер місцева федерація футболу може бути серйозно покарана, аж до виключення національної збірної з кваліфікації до ЧС-2026.

Згідно з джерелом, однією з країн, яка може погодитися прийняти у себе ЧС серед команд U-20, – це Аргентина. Сам Тохір заявив, що до нього дійшли чутки про бажання Аргентини, Перу і Катару замінити Індонезію в цьому питанні.

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